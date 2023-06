Die Dorfkirche Schmargendorf stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist eine der kleinsten der gut 50 erhaltenen Dorfkirchen im Stadtgebiet. An die Kirche schmiegt sich der Friedhof Schmargendorf mit altem Baumbestand und einigen monumentalen Erbbegräbnisstätten. Der Platz am Wilden Eber ist eine wichtige Station beim Berlin Marathon. Einheimische sind sich sicher, dass die Stimmung zum Marathon hier am besten ist. Keine Sehenswürdigkeit, aber Schmargendorfer Landmarke sind die weithin sichtbaren Schornsteine des Heizkraftwerks Wilmersdorf an der Forckenbeckstraße.