Eröffnungswochenende im umgestalteten Gropius Bau

Chiharu Shiota, Künstlerin, arbeitet im Foyer des Gropius-Baus an einer riesigen Installation. Vom 22. März bis 16. Juni 2019 lädt der Gropius Bau ein, in der Ausstellung "And Berlin Will Always Need You" die Bedeutung manueller Arbeitsprozesse und das Konzept von Handwerk in der zeitgenössischen Kunstszene Berlins zu erkunden.