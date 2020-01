Die große Nacht der Oscars im Sony Center

Oscarfans können sich auf eine lange Kinonacht freuen. Ab 21 Uhr startet die Special-Nacht rund um die 91. Oscarveleihung im CineStar am Potsdamer Platz.

Übertragung der 92. Academy Awards bis in die Morgenstunden

Ab ca. 23:55 Uhr dreht sich alles nur noch um die Oscars. Ab dann können Besucher das Geschehen am Roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles live auf der Kinoleinwand verfolge. Die eigentlich Verleihung der Academy Awards startet gegen 2 Uhr früh und dauert bis in die Morgenstunden.