Weihnachten für alle: Weihnachtsfest für Obdachlose

Die Kälte Nothilfe und das Yaam Berlin laden Heiligabend Obdachlose und alle anderen Berliner zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest.

Zum Weihnachtsfest für Obdachlose erwarten die Veranstalter in diesem Jahr großen Zulauf. Die Getränke und das Essen sind kostenlos und es werden neue Kleidung und Geschenke der Sponsoren verteilt. Spaß und Tanz bis in den Morgen verspricht dann die abschließende Party. Das Mitbringen von Hunden ist erlaubt.

An der Schillingbrücke

