Das Torstraßen Festival präsentiert ein vielfältiges Programm ein paar Schritte abseits des Mainstreams. Es möchte ein Forum für aktuelle und relevante Entwicklungen in der Berliner Musikszene sein.

In Zusammenarbeit mit den Clubs, Cafés, Bars und Geschäften auf der Torstraße in Berlin-Mitte veranstalten die vier KuratorInnen Andrea Goetzke, Kevin Halpin, Norman Palm und Melissa Perales das Torstraßenfestival. Hieraus hat sich in den letzten neun Jahren ein 3-tägiges Musikfestival entwickelt, welches verschiedenste Berliner Musikszenen und Trends repräsentieren soll.