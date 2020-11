Die IFA präsentiert sich auf dem Breitscheidplatz

Zum vierten Mal werden sich 2017 Aussteller der IFA auch außerhalb des Messegeländes präsentieren und für Berliner, Besucher und Touristen auch auf dem Breitscheidplatz am Kurfürstendamm erlebbar sein. Dort findet parallel zur Messe die Veranstaltung „Berlin Celebrates IFA“ statt.

1924 öffnete die „Erste Große Deutsche Funkausstellung“ unter dem Funkturm ihre Pforten. 2016 wird unter dem Turm der Gedächtniskirche drittte Ausgabe von „Berlin Celebrates IFA“ stattfinden. Die „Trendshow am Ku’damm“ bezieht für die gesamte Dauer der IFA auf einer Fläche von 4.000 qm auf dem Breitscheidplatz ihr Quartier.

Neben Neuheiten aus der Technikwelt erwartet die Besucher am Breitscheidplatz ein buntes Bühnenprogramm mit Live-Musik, Tanzaufführungen und Talkrunden sowie Gewinnspiele und Mitmach-Aktionen.

Verkaufsoffener Sonntag, Charity Aktion und Gewinnspiel

Highlight des Programms ist der verkaufsoffene Sonntag am 04. September, bei dem Händler mit speziellen Angeboten und Aktionen vertreten sind. Daneben wir es eine Charity-Aktion geben: Während der sechs Eventtage kann das gebrauchte Mobil- oder Smartphone, Tablet oder Notebook abgegeben werden, um dann recyclet oder wiederverkauft zu werden. Der Erlös geht an das Haus der Jugend Anne Frank in Charlottenburg-Wilmersdorf, unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost.