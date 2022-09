Eingebunden in die Berliner Festspiele bildet das Jazzfest Berlin den krönenden Abschluss eines jeden Jazzjahres. An vier Tagen gibt es nicht nur im Haus der Berliner Festspiele ein abwechslungsreiches Programm für alle Jazzliebhaber.

Das 1964 als Jazztage gegründete Fest ist eines der ältesten Jazzfestivals in Europa. Im vergangenen Jahr standen die Jazzszenen in Kairo, São Paulo und Johannesburg im Fokus. Die Konzerte fanden teils vor Ort in verschiedenen Locations in Berlin und teils im Netz statt. Das Programm 2022 wird im Sommer veröffentlicht.