Gutachterin: Angeklagte während Gewalttat wie «im Vakuum»

Gewaltfantasien und Suizidgedanken - ihr Leben lang: Im Prozess um die Tötung von vier Bewohnern eines Potsdamer Wohnheims für Menschen mit Behinderung stand am Donnerstag die Psyche der Angeklagten im Mittelpunkt. «Die Tat steht im Zusammenhang mit ihrer psychischen Störung», so Gerichtspsychiaterin Cornelia Mikolaiczyk im Landgericht Potsdam.

Die ehemalige Pflegekraft, die viele Jahre in der diakonischen Einrichtung Oberlinhaus in Potsdam-Babelsberg arbeitete, ist wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Sie soll im April vier wehrlose Bewohner im Alter zwischen 31 und 56 Jahren mit einem Messer auf ihren Zimmern getötet haben. Eine 43 Jahre alte Bewohnerin überlebte nach einer Notoperation.

Nach Angaben der Gutachterin soll die 52-jährige Deutsche schon zuvor eine Bewohnerin habe töten wollen. Die Psychiaterin hatte mehrmals in der psychiatrischen Klinik, in der die Angeklagte nach ihrer Festnahme untergebracht worden ist, mit ihr gesprochen. Die 52-Jährige habe mitgeteilt, dass sie eine Woche vor der Tat im April eine Bewohnerin mit Medikamenten habe vergiften wollen. Sie habe schon mehrfach Gewaltfantasien gegenüber anderen Menschen gehabt; so habe sie bereits 2012 während eines Klinikaufenthalts angegeben, sie habe davon geträumt, Bewohner der Einrichtung umzubringen. Davon sollen sie damals Medikamente abgehalten haben. Auch gegenüber ihrem Sohn und ihrer Mutter habe sie Gewaltfantasien gehabt.