Zahl der Firmen-Insolvenzen in Brandenburg weiter gesunken

Insbesondere dank staatlicher Hilfen ist die Zahl der Firmenpleiteiten in Brandenburg erneut deutlich gesunken.

Während im Vorjahr noch 36 Insolvenzen je 10 000 Einwohner gemeldet wurden, waren es in diesem Jahr hochgerechnet noch 28, wie die Wirtschaftsauskunfteil Creditreform am Mittwoch mitteilte. Damit hatte Brandenburg im Vergleich unter den Bundesländern die niedrigste Insolvenzquote.

Nach am Mittwoch (08. Dezember 2021) veröffentlichten Daten der Wirtschaftsauskunftei sinkt die Zahl der Unternehmenspleiten im laufenden Jahr in Deutschland dank staatlicher Corona-Hilfsmilliarden auf den niedrigsten Stand seit Einführung der Insolvenzordnung 1999. Creditreform geht von 14 300 Fällen aus, das wären 10,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor und halb so viele Firmen-Pleiten wie 2012.