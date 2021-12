Leihvertrag von Pückler-Sammlungen mit Erben geschlossen

Möbel, Klavier, Kronleuchter, alte Schriften: Die Sammlungen des Fürsten Pückler im Schloss Branitz in Cottbus bleiben der Region erhalten. Nach intensiven Verhandlungen mit der Erbengemeinschaft der Familie des Fürsten und der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz wurde ein Leihvertrag geschlossen. Die Vertreterin der Erben, Elke Gräfin von Pückler, unterschrieb am Freitag im Beisein von Kulturministerin Manja Schüle (SPD) den Vertrag. Damit sei für beide Seiten eine Rechtsgrundlage geschaffen und für die Zusammenarbeit der Erben mit der Stiftung ein solides Fundament geschaffen worden. Das finde sie besonders befriedigend, sagte die Gräfin nach der Unterzeichnung im Schloss.

Schloss Branitz war der Alterssitz von Hermann Fürst von Pückler-Muskau. Er liegt dort spektakulär begraben - in einer Erdpyramide in einem See.