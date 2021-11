Brandenburg: Kommt der Wechselunterricht in den Schulen?

Die rot-schwarz-grüne Koalition im Brandenburger Landtag hält die Wiedereinführung des Wechselunterrichts an Schulen im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie für sinnvoll.

«Die oberste Priorität ist, dass die Schulen offen bleiben - da kann ein Wechselmodell eine Möglichkeit sein», sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag in Potsdam. Im vergangenen Jahr mussten die meisten Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Pandemie in den Distanz- oder auch in den Wechselunterricht. Für Ungeimpfte sollten weitere Einschränkungen möglich sein, sagte Keller.