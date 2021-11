Forscher: Früherer Kohleausstieg unter Bedingungen möglich

Einen früheren Ausstieg aus der Braunkohle bis 2030 hält der Wissenschaftler Felix Muesgens unter bestimmten Bedingungen für machbar. «Ein Kohleausstieg bis 2030 ist grundsätzlich möglich, aber dafür müssen zahlreiche Weichen richtig gestellt werden. Denn wenn das nicht passiert, steigen die Risiken», sagt der Forscher im Fachgebiet Energiewirtschaft an der Brandenburgischen-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) der Deutschen Presse-Agentur. Wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht im erforderlichen Umfang gelinge, Infrastrukturprojekte vom Leitungsausbau bis zum Gaskraftwerk nicht umgesetzt würden, werde es zunehmend schwierig.

Die Formulierung sei am Ende nicht ganz so hart ausgefallen, wie zu erwarten gewesen sei, sagt der Wissenschaftler. Im Koalitionsvertrag seien unter anderem Rückfallpositionen eingebaut, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht in dem Tempo realisierbar sei. Das habe dann auch Auswirkungen auf die Kohleverstromung. Sein Eindruck sei trotzdem, dass sich «der Weg von Cottbus nach Berlin manchmal näher anfühlt, als von Berlin nach Cottbus». Muesgens kritisiert: «Insgesamt frage ich mich schon, ob eigentlich allen klar ist, auch in Berlin, wie lang die Investitionszyklen in der Energiewirtschaft sind.»