Nur Kreis Barnim liegt noch unter 100er Inzidenz

In Brandenburg haben die Gesundheitsämter 208 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Am Montag waren es 290 bestätigte Infektionen. Die Zahlen werden nach dem Wochenende allerdings mit Verzögerung bekannt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag sank die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche weiter leicht von 141,3 auf 141,0. Am Sonntag hatte der Inzidenzwert 142,1 betragen.

© dpa

Der Barnim blieb als einziger Landkreis mit 93,4 unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Bei Erreichen dieser Marke gelten seit Montag verschärfte Maßnahmen: Dazu gehören die Schließung der meisten Geschäfte sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen, aber auch eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr und wegen der so genannten Notbremse schärfere Kontaktbeschränkungen.

© pcrberlin Express Corona-Testzentrum Berlin (PCR) Am U-Bahnhof (U7) Innsbrucker Platz (Autobahn A100) in der Innsbrucker Straße 25 im Stadtteil Schöneberg erhalten Sie PCR-Tests für 65 Euro und PCR-Express-Tests für 99 Euro. Antigen-Antikörpertests gibt es für 39 Euro: Ergebnis nach 15 Minuten. mehr

Ab 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche in Landkreisen oder kreisfreien Städten müssen von diesem Mittwoch an alle Schulen geschlossen werden - mit Ausnahme der Abschlussklassen und der Förderschulen. Am Mittwoch beginnen auch die Abiturprüfungen. Der Landkreis Spree-Neiße lag am Dienstag mit einem Wert von 223,4 über der kritischen Marke, alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte überschritten am Dienstag den Wert von 100.

Zuletzt wurden 514 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt; davon waren 154 in intensivmedizinischer Behandlung, von denen wiederum 129 beatmet wurden. In den Krankenhäusern Brandenburgs sind derzeit von 696 Intensivbetten 587 belegt; 109 sind noch frei, wie aus Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Montag hervorgeht.