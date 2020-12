Corona stoppt Netzhoppers gegen Giesen

Das Bundesligaspiel der Netzhoppers KW-Bestensee gegen die Grizzlys Giesen ist kurzfristig abgesetzt worden. Die Volleyball-Bundesliga meldete kurz vor der für diesen Samstag (18.00 Uhr) vorgesehenen Partie eine «coronabedingte Spielabsage». Eine Begleitperson aus dem engeren Umfeld der Giesener war positiv auf das Virus getestet worden. Auch die Partie Lüneburg gegen Friedrichshafen, die um 19.00 Uhr beginnen sollte, musste wegen eines positiven Tests bei einem Lüneburger Teammitglied ausfallen. Andere Teammitglieder mussten sich in Quarantäne begeben.

Die Landkost Arena in Bestensee war schon hergerichtet für den Heimauftritt der Netzhoppers. Doch am frühen Nachmittag erreichte die Gastgeber die Nachricht vom positiven Test beim Gegner. Als «eine Vorsichtsmaßnahme» stufte Netzhoppers-Teammanagerin Britta Wersinger die Absage ein. Trainer Christophe Achten setzte ersatzweise eine Trainingseinheit an.