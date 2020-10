Reifenlager in Vollbrand: Fenster geschlossen halten

Wegen eines brennenden Reifenlagers in Bliesdorf (Märkisch-Oderland) hat die Feuerwehr Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Lager im Ortsteil Metzdorf befinde sich im Vollbrand, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Montagmorgen. Man sei mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben des Lagezentrums begann der Einsatz gegen 1.30 Uhr. Das Lager erstrecke sich über 600 Quadratmeter. Die Brandursache war zunächst unklar.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

