Bilanz der Brandenburger Spargelbauern: «Verrückte Zeit»

Die Brandenburger Spargelbauern bewerten die Saison kurz vor dem offiziellen Ende als außergewöhnlich. «Es war schon eine verrückte Zeit: Wegen der Corona-Krise konnten die dringend benötigten Erntehelfer auf dem Landweg nicht zu ihren Betrieben fahren», sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins, auf Anfrage. Am nächsten Mittwoch, dem Johannistag, endet traditionell die Spargelernte. Derzeit werden die letzten Stangen gestochen. Ab dann kann sich die Pflanze bis zur nächsten Saison erholen.

«Die Kosten dafür müssen aber die Landwirte tragen», sagte Jakobs. Neben dem Geld für Flugtickets fielen höhere Aufwendungen für die Unterbringung aufgrund der Abstands- und Hygieneregelungen an. «Pro Saisonkraft muss mit einem Mehraufwand von etwa 500 bis 800 Euro gerechnet werden», sagte er. Von den etwa 2000 erwarteten Erntehelfern seien nur 1200 bis 1500 in das Beelitzer Spargelanbaugebiet gekommen. Es habe aber auch Deutsche gegeben, die wegen der Corona-Krise arbeitslos wurden oder in Kurzarbeit gingen, die bei der Ernte halfen.