AfD will Schule am 2. Mai wieder starten - auch samstags

Die AfD-Fraktion im Landtag hat vorgeschlagen, den Schulbetrieb in Brandenburg vom 2. Mai an schrittweise wieder zu starten. Dies stehe allerdings unter dem Vorbehalt, dass sich die Zahlen der Corona-Infektionen bis dahin nicht dramatisch erhöhten, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Dennis Hohloch, am Dienstag in Potsdam. Damit in den Klassen ein Sicherheitsabstand von zwei Metern eingehalten werden könne, sollten die einzelnen Jahrgangsstufen die Schulen nur an bestimmten Tagen der Woche nutzen können und der Samstag als Unterrichtstag dazu genommen werden.

So hätten die Schulklassen jeweils mehr Räume und Lehrer zur Verfügung, um die gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen in kleineren Gruppen zu gewährleisten, sagte Hohloch. Die AfD-Fraktion plädiere für den schrittweisen Schulstart Anfang Mai, um den Schulleitungen und Lehrern nach den Osterferien ausreichend Zeit zur Vorbereitung zu geben.