Brandenburger Grüne loben Zusammenarbeit mit CDU

Die Brandenburger Grünen machen der CDU rund fünf Wochen vor der Landtagswahl Avancen. «Wir haben hier im Landtag mit der CDU in der Opposition sehr gut zusammengearbeitet», sagte Grünen-Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher dem «Uckermark Kurier» (Freitag) aus Prenzlau. «Wir können uns deswegen eine Regierungszusammenarbeit mit der CDU durchaus vorstellen. Wichtig ist uns, dass unsere grünen Inhalte in der Koalition vorkommen.»

Auf mögliche Koalitionspartner ihrer Partei nach der Landtagswahl am 1. September wollte sich die Grünen-Spitzenkandidatin nicht festlegen, schloss aber die AfD aus. «Die Partei hat für uns in vielen Bereichen die Grenze zum Rechtsextremismus überschritten», sagte Nonnemacher. Mit allen anderen politischen Kräften wollten die Grünen Gespräche führen. Die Grünen wollen nach den Sommerferien entscheiden, ob sie einen Kandidat für das Ministerpräsidentenamt ins Rennen schicken. «Wir laufen vor der Verantwortung bestimmt nicht davon.» In jüngsten Umfragen lagen die Grünen bei 16 bis 17 Prozent.