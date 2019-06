Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Keine Schwammspinner-Raupen-Plage in Brandenburg

Brandenburg ist in dieser Saison von einer Schwammspinner-Raupen-Plage mit ähnlichen Ausmaßen wie in Sachsen oder Thüringen verschont geblieben. In jedem Jahr werden jedoch Bestände registriert, diesmal hielten sie sich aber im Rahmen, sagte Bianka Zimmer vom Referat Schädlingsbekämpfung beim Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung in Frankfurt (Oder) auf Anfrage.

Millionen Raupen bevölkern in Sachsen Waldstücke. In Thüringen und Bayern sind sie sogar in Städte vorgedrungen und fressen Pflanzen in Vorgärten kahl. Der Schwammspinner (Lymantria dispar) vermehrt sich besonders nach warm-trockenen Frühsommern in Massen.