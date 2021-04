Durchsuchungen im Berliner Rauschgiftmilieu

Zoll und Polizei sind derzeit mit rund 400 Kräften wegen mutmaßlichen Rauschgiftschmuggels im Einsatz. Aktuell würden mehrere Wohnungen an der Herzbergstraße, Ecke Siegfriedstraße in Berlin-Lichtenberg durchsucht, teilte Christian Schüttenkopf vom Zollfahndungsamt in München an diesem Mittwoch vor Ort mit. Mehrere Menschen seien bereits vorläufig festgenommen worden. Hintergrund sei der Einfuhrschmuggel von mehreren hundert Kilogramm Rauschgift aus den Niederlanden. Bereits am Dienstag habe es im selben Rahmen 30 Wohnungsdurchsuchungen im Berliner Stadtgebiet gegeben. Dabei seien ebenfalls mehrere Haftbefehle vollstreckt worden. Der Einsatz dauert an.

© dpa