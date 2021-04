Mutmaßlicher Dealer entkommt Polizei

Ein mutmaßlicher Drogenhändler hat sich mit Berliner Polizisten eine wilde Verfolgungsjagd über die Autobahn geliefert und ist nach einem Unfall schließlich entkommen.

Die Zivilpolizisten wollten den Mann in der Nacht zum Montag (12. April 2021) in Wedding kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Als die Zivilstreife neben dem verdächtigen Auto fuhr, versuchte der Fahrer, sie zu rammen. Durch eine Vollbremsung verhinderten die Polizisten einen Unfall. Der Verdächtige raste auf die Stadtautobahn und hängte die Zivilpolizisten ab. Weitere alarmierte Polizisten stauten auf der Autobahn den Verkehr auf der rechten und mittleren Spur, aber der Verdächtige fuhr ungebremst links zwischen Streifenwagen und Leitplanke durch und verließ die Autobahn am Kurfürstendamm. Auf dem Rathenauplatz schleuderte der Wagen auf die Grünanlage. Der Fahrer stieg aus und rannte davon. Im Auto fand die Polizei Drogen und ein Messer.