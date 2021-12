Alba-Spiel gegen Mailand in Basketball-Euroleague abgesagt

Das Spiel des deutschen Basketball-Meisters Alba Berlin in der Euroleague bei Armani Mailand ist abgesagt worden. Wie die Liga am Heiligabend mitteilte, findet die eigentlich für den 29. Dezember in Mailand angesetzte Partie auf Antrag der Italiener nicht statt. Bei den Gastgebern seien mehrere Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden, hieß es. Damit stehe die Mindestzahl von acht einsatzfähigen Spielern nicht zur Verfügung.

© dpa

