Gesundheitssenatorin: «Omikron verändert fast alles»

Berlins neue Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hält die Omikron-Variante des Coronavirus für eine bisher nicht da gewesene Bedrohung, die neue Beschränkungen nötig macht.

«Omikron verändert fast alles, was wir über die Pandemie bisher gehört haben», sagte die Grünen-Politikerin am 21. Dezember 2021 im Abgeordnetenhaus. Die Übertragungsrate sei so hoch, dass man sich überall anstecken könne.