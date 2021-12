Berlins Schulen bekommen noch einmal 3500 W-Lan-Router

Die Berliner Schulen erhalten Anfang des Jahres weitere 3535 sogenannte LTE-Router, die den schnellen Zugang ins Internet ermöglichen sollen.

Sie sind bereits in der ersten Dezemberhälfte bestellt worden und sollen in der ersten Januarwoche ausgeliefert werden, wie die Senatsverwaltung für Bildung am 17. Dezember 2021 mitteilte. Dabei geht es um Geräte der beiden Mobilfunkanbieter Vodafone und Telekom. Mit den mobilen W-Lan-Routern soll die Zeit überbrückt werden, bis die Schulen flächendeckend mit einer Breitband-Glasfaseranbindung ausgestattet sind.