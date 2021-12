Zoll kontrolliert Reisende auf nicht zugelassenes Feuerwerk

Erfahrungsgemäß steige die Zahl der Fälle in den Wochen vor Weihnachten , sagte Zoll-Kontrolleur Siegmund Poloczek beim Frankfurter Hauptzollamt. In diesem Jahr locke das für Deutschland angekündigte Feuerwerk-Verkaufsverbot wohl noch mehr Käufer in das östliche Nachbarland, wo Pyrotechnik das ganze Jahr über angeboten wird, schätzte er. «Die Leute nehmen Anfahrtswege von mehreren Hundert Kilometern in Kauf.» Im vergangenen Jahr hatte es ihm zufolge einen Einbruch bei den Feststellungen gegeben, da die deutsch-polnische Grenze aufgrund der Corona-Beschränkungen wochenlang geschlossen war.