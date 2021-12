Über 500 Soldaten in Berlin im Corona-Einsatz

Über 500 Soldaten der Bundeswehr helfen wegen der angespannten Corona-Situation zur Zeit im Berliner Gesundheitswesen aus.

Im Rahmen der sogenannten Amtshilfe seien momentan 509 Soldaten in ganz Berlin im Einsatz, teilte die Bundeswehr mit. Der Großteil der Männer und Frauen (310 Soldaten) übernehme Verwaltungsaufgaben in insgesamt 207 Alten- und Pflegeheimen in der ganzen Stadt. Die übrigen Soldaten unterstützen demnach die Gesundheitsämter bei der Kontaktverfolgung oder helfen in Impfzentren und mobilen Testteams aus.