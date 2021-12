Berliner Wasser wird intensiver gereinigt

Für saubereres Trinkwasser in der Hauptstadt erhöhen die Berliner Wasserbetriebe den Reinigungsaufwand. Das Klärwerk im Wandlitzer Ortsteil Schönerlinde (Barnim) erhält dazu eine vierte Reinigungsstufe.

Der Standort am Berliner Ring soll ab 2024 mit Hilfe von Ozon Spurenstoffe von Medikamenten und anderen Mitteln beseitigen, wie das Unternehmen am 8. Dezember 2021 mitteilte. 48 Millionen Euro werden in die Erweiterung des drittgrößten Berliner Klärwerks investiert; es reinigt Wasser aus dem Norden der Stadt und aus Umlandgemeinden. «Die anderen Klärwerke werden folgen», kündigte Werksleiterin Barbara Hütter an.