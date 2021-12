Müller gratuliert Bundeskanzler Scholz zur Wahl

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) zu dessen Wahl gratuliert.

«Scholz übernimmt das Amt des Bundeskanzlers in schwieriger Zeit. Die neue Bundesregierung muss sich vordringlich der Bekämpfung der Pandemie und deren Folgen widmen», sagte Müller am 8. Dezember 2021. Das werde der Politik und der Gesellschaft weiterhin viel abverlangen. «Viele Maßnahmen sind bereits auf gutem Wege, ich bin zuversichtlich, dass Bundeskanzler Scholz und sein Kabinett alles tun werden, um die Gesundheit der Menschen zu schützen und die Folgen der Pandemie aufzufangen», so der SPD-Politiker.