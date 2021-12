Corona-Inzidenz wieder leicht gestiegen

Die Corona-Inzidenz ist in Berlin wieder gestiegen - sie verharrt allerdings weiter unter dem Niveau von vergangener Woche.

Laut den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert am Mittwochmorgen (08. Dezember 2021) bei 342,7. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich neu mit dem Virus infiziert haben. Am Dienstag waren es laut RKI noch 336,8. Am Mittwoch vor einer Woche lag der Wert allerdings noch bei 370,2.