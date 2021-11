Weihnachtsmarktsaison startet mit Weihnachts-Rummel in Lichtenberg

Nach Angaben der Veranstalter ist der Weihnachts-Rummel an der Landsberger Allee Nachfolger des «Wintertraums am Alexa» und soll allen Menschen offen stehen. Es gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. In die Restaurants dürfen allerdings nur Genesene und Geimpfte (2G). Rund 2000 Menschen gleichzeitig sind auf dem Markt erlaubt. Am Eingang soll die Maskenpflicht kontrolliert werden. An den Ständen und in den Restaurants seien die Standbetreiber für die Einhaltung der Regeln verantwortlich, hieß es.