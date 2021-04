Noch keine Ergebnisse von Arbeitsgruppe Heinz Krügel

Eine Arbeitsgruppe beim 1. FC Magdeburg arbeitet weiter die Biografie von Heinz Krügel auf, der den Club 1974 als Trainer zum Europacup-Sieg geführt hatte. Am Samstag wäre Krügel 100 Jahr alt geworden. «Wir haben bei Behörden und Institutionen Einsichtnahme angemeldet. Derzeit gibt es noch keine konkreten Ergebnisse», sagte Bernd Tiedge, der Leiter des Arbeitskreises Tradition beim Fußball-Drittligisten 1. FCM am Donnerstag der dpa.

Krügel arbeitete von 1966 an zehn Jahre lang als Cheftrainer des 1. FC Magdeburg und gilt mit dem Sieg im Europapokal der Pokalsieger, drei Meistertiteln und zwei Pokalsiegen als einer der erfolgreichster Trainer der DDR. 1976 war er zur Betriebssportgemeinschaft Motor Mitte Magdeburg abgeschoben worden, was noch immer Fragen aufwirft.

Am Tag seines 100. Geburtstages wird der Verein an Krügels Grab ein Blumengebinde mit einer blau-weißen Schleife niederlegen. Eine offizielle Veranstaltung an der Heinz-Krügel-Statue vor dem Stadion ist in der Zeit der Corona-Pandemie nicht geplant.