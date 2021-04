Gedenkfeier für Corona-Tote am Sonntag: Fahnen auf halbmast

An dem Tag findet die zentrale Gedenkfeier von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Konzerthaus am Gendarmenmarkt statt. Die Berliner Senatsverwaltung für Inneres ordnete daher Trauerbeflaggung an, wie sie mitteilte. Sie gilt für alle Gebäude von Dienststellen und sonstigen Einrichtungen des Landes Berlin. Das Bundesinnenministerium hatte das Gleiche für die Bundeseinrichtungen angewiesen. Auch in anderen Bundesländern und Städten werden die Fahnen auf halbmast gesetzt.