Über 1500 Corona-Neuinfektionen: Belegung der Intensivbetten auf Gelb

Berlin hat zum ersten Mal die Marke von 1500 neu gemeldeten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages überschritten.

Laut dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Dienstag (03. November 2020) kamen 1513 Fälle hinzu, das sind mehr als doppelt so viele wie am Vortag und fast 500 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Am 27. Oktober waren zum ersten Mal mehr als 1000 Fälle innerhalb eines Tages gemeldet worden.