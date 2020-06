Maskenpflicht: Berlin führt Bußgeld ein

Der Senat beschloss am Dienstagvormittag (23. Juni 2020) ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro für Fahrgäste, die in Bussen und Bahnen gegen die Maskenpflicht verstoßen.

© dpa

Informationen zum Coronavirus Pressemitteilungen, Statistiken und Maßnahmen: Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Das Thema war innerhalb von Rot-Rot-Grün lange umstritten. SPD und Grüne waren dafür. Die Linke hat mehrfach Zweifel geäußert, ob Bußgelder das richtige Mittel sind, das Ziel zu erreichen. Eine Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln Mund-Nasenschutz zu tragen, gilt in Berlin schon ab Ende April.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben bisher erklärt, sie seien für das Durchsetzen der Maskenpflicht nicht zuständig. Sie seien ein Verkehrsunternehmen, aber keine Ordnungsmacht. Die Gewerkschaft der Polizei in Berlin hält es für unrealistisch, dass die Polizei in größerem Umfang Kontrollen in Bussen und Bahnen übernehmen könnte.

