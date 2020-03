Polizei schließt weitere Geschäfte bei Corona-Kontrollen

Die Berliner Polizei hat bei Kontrollen zu den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus weitere Geschäfte geschlossen.

Zahlreiche Geschäfte unerlaubt geöffnet

Wie die Polizei am 27. März 2020 mitteilte, ordneten Polizisten am Donnerstag bis 18 Uhr die sofortige Schließung von sieben Geschäften an. Bis 6 Uhr am Freitagmorgen mussten demnach weitere fünf «Objekte» zumachen. Damit sei alles gemeint, was laut den Verordnungen nicht mehr geöffnet sein darf, erklärte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.