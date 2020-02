Hochhaus-Leitbild: Senat beschließt neue Regeln für Hochhäuser-Bau

In Berlin sollen bald neue Regeln für den Bau von Hochhäusern gelten. Der rot-rot-grüne Senat beschloss dazu am 25. Februar 2020 ein sogenanntes Hochhaus-Leitbild.

Dieses soll auch in Zukunft den Bau hoher Gebäude ermöglichen - obwohl Berlin in der Hinsicht wohl nicht zu Manhattan wird. Gleichzeitig enthält es Vorgaben etwa zur Aufteilung von Büro- und Wohnflächen in einem Gebäude, zu architektonischen Standards und zur städtebaulichen Verträglichkeit des jeweiligen Projekts mit seiner Umgebung.