Unter Auflagen: Behörde macht Weg frei für Einheitsdenkmal

Die Berliner Senatsverwaltung hat grünes Licht für den Baubeginn des Freiheits- und Einheitsdenkmals vor dem wiederaufgebauten Stadtschloss gegeben. Wie die Behörde für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Freitag mitteilte, könnten die Arbeiten «unter strengen Natur- und Artenschutzauflagen» beginnen.

Bei den Auflagen geht es um Ausgleichsmaßnahmen für geschützte Fledermäuse, die in den Gewölben vor Ort leben. So müssten etwa alternative Brutplätze eingerichtet, andere Gebiete in der Stadt renaturiert oder ein neues Winterquartier in den sanierten Gewölben sichergestellt werden.