AfD-Chef gibt Migranten Schuld an Wohnungsnot

Die Berliner AfD präsentiert sich gern als Partei mit inzwischen breiter Programmatik. Auf einem Parteitag stellte der Vorsitzende indes ein altbekanntes Thema in den Mittelpunkt.

Berlin (dpa/bb) - Berlins AfD-Partei- und Fraktionschef Georg Pazderski sieht in der Zuwanderung einen Hauptgrund für Probleme wie Wohnungsmangel, fehlende Kita-Plätze oder «Verwahrlosung». «Die Migrationswelle der vergangenen Jahre ist zu einem Gutteil verantwortlich für das, was die Berliner Bürger in ihrem Alltag mit einer wachsenden Stadt verbinden», sagte er am Samstag auf einem AfD-Landesparteitag. Er nannte unter anderem steigende Mieten und Wohnungsnot, «übervolle» Kindergärten, Busse und Bahnen oder Wartezimmer beim Arzt und der Notaufnahme.