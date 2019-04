Merkel-Kritik an «Schmähgedicht»: Unterlassung verlangt

Die umstrittenen Verse des Satirikers Böhmermann sorgen auch nach drei Jahren für Kontroversen um Einmischung und Kunstfreiheit. Jetzt geht es vor Gericht um eine Äußerung der Kanzlerin.

Berlin (dpa) - Das Verwaltungsgericht in der Hauptstadt verhandelt am Dienstag (10.00 Uhr) eine Unterlassungsklage des Satirikers Jan Böhmermann gegen das Kanzleramt und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Der 38-Jährige will Merkel untersagen lassen, ihre Kritik an dem «Schmähgedicht» gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu wiederholen. Ein Urteil sollte laut Gericht noch am selben Tag fallen.