Sommer in der Stadt: Berliner genießen Pfingsten

Mit den sommerlichen Temperaturen zieht es die Menschen auch wieder abends zum Feiern in die Berliner Parks . Die Polizei kündigte verstärkte Kontrollen an. In der Nacht zum Samstag hatte sie nach einer gefährlichen Körperverletzung den James-Simon-Park in Mitte mit etwa 800 Feiernden geräumt. Im vergangenen Jahr waren aufgrund von Schließungen wegen der Corona-Pandemie immer wieder Tausende Menschen für Partys in die Parks ausgewichen.