Berliner Theatertreffen

Das Theatertreffen der Berliner Festspiele ist das bedeutendste deutsche Theaterfestival und versammelt im Mai Theaterschaffende, Journalisten und Gäste aus der ganzen Welt in Berlin.

Fotos aus: der die mann (mit Florian Anderer, Jan Bluthardt, Werner Eng, Ruth Rosenfeld, Axel Wandtke, Hubert Wild, am Seil: Annika Meier)

Ein reiches Rahmenprogramm ergänzt die Leistungsschau des deutschsprachigen Theaters: Diskussionen mit namhaften Gästen aus Kultur, Politik und Wirtschaft stellen Bezüge zwischen Theater und aktuellen gesellschaftspolitischen Themen her und Preisverleihungen, Publikumsgespräche, Premierenpartys und Konzerte locken die Theaterfans ins Haus der Berliner Festspiele.

Der offizielle Spielplan zum Theatertreffen erscheint am 05. April 2019, der Vorverkauf beginnt am 20. April 2019.

Theater unter freiem Himmel: Am Freitag und Samstag werden auf der Videowand im Sony Center am Potsdamer Platz drei Inszenierungen gezeigt. mehr

Der Kulturverführer Berlin schreibt:

"Als eine Leistungsschau des deutschsprachigen Theaters versteht sich das 1963 gegründete Theatertreffen Berlin. Eine Jury wählt aus 400 Inszenierungen die bemerkenswertesten zehn aus, die sie für die "bemerkenswertesten“ der Spielzeit hält, und lädt die Macher in die Hauptstadt. Das renommierte Festivalschiff stand sehr lange für das Regietheater eines Peter Zadek (der absolute Spitzenreiter der Einladungen), gefolgt von Peter Stein und Claus Peymann. Mittlerweile trägt das Festival auch neuen Formen, ästhetisch und inhaltlich, Rechnung. Und auch in internationaler Vernetzung entstandene Arbeiten der Freien Szene wirden präsentiert. So spiegelt das Theatertreffen tatsächlich "Spannweite und Stilpluralität aktueller Theaterarbeit“."