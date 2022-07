Das Feld Theater für junges Publikum befindet sich am Winterfeldtplatz in Berlin-Schöneberg.

Gesellschaftliches Engagement und Inklusion

Das Theater versteht sich als Arbeitsfeld zum Zuschauen, Nachdenken und selber-Machen: Besucher:innen werden dazu aufgefordert, ihre eigenen Erfahrungen, Hintergründe, Hoffnungen und Pläne in den kreativen Arbeitsprozess einfließen zu lassen und selbst Kunst zu schaffen. Zusammen mit Menschen, die beeinträchtigt sind, entwickelt das Feld Theater Formate, die Menschen mit Behinderungen auf Augenhöhe einbeziehen.



Besonders am Herzen liegt dem Feld Theater der Dialog über alltagsrelevante Themen wie Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Zukunft. So begibt sich das Ensemble gemeinsam mit seinen Zuschauer:innen auf eine ästhetische Forschungsreise und hinterfragt etwa wie Menschen mit ihrem Umfeld in Kontakt treten, welche Spuren sie in der Stadt hinterlassen und wie sich eine nachhaltige Lebensweise bewerkstelligen lassen kann.