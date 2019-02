Das Galli Theater in Berlin Mitte bietet Abend- und Kindertheater-Vorstellungen sowie pädagogische Angebote und Trainings für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Im Kreativ-Quartier in den Heckmann Höfen, unweit der zentralen Touristen-Attraktionen Berlins, befindet sich das Galli Theater. Auf dem Programm stehen Komödien und Theaterstücke des Gründers Johannes Galli. Auch Märchenvorstellungen und Präventionstheater für Kinder und Jugendliche, Kitas und Schulen spielen eine wichtige Rolle. In Kursen und Trainings haben diese die Möglichkeit, sich auszuprobieren und ihre Talente zu entdecken.

Theater-Gründer: Johannes Galli

Der pädagogische Ansatz ist Johannes Galli im Theater wichtig. Er studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie in Freiburg und begann 1989 Trainings für Körpersprache und Kommunikation bei internationalen Firmen zu geben. Aus seinen Erfahrungen entwickelte er die Galli Methode, der sich die Workshops und Kurse im Galli Theater in Berlin bedienen. Bundesweit sind die Theater von Johannes Galli an mehreren Standorten vertreten. Das erste seiner Art gründete er 1989 in Freiburg.