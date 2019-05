Das Ensemble präsentiert ein Frühlings- und ein Herbststück, mal klassisch mal modern. An der integrierten Theaterbar Thussi & Armin treffen sich oft nach der Aufführung Darsteller und Publikum in gemütlicher Atmosphäre. Seit 2014 war das Ensemble auf der Bühne im akustisch optimierten Theaterraum der Arminius-Markthalle Zuhause. In das kleine Theater passten genau 99 Zuschauer, was die intime Atmosphäre noch verstärkt hat. Die Spielstätte musste jedoch verlassen werden und das Ensemble fand im Theater O-TonArt in Schöneberg ein neues Zuhause.