Politisches Kabarett mit stachligem Humor: Dafür steht das Ensemble der Distel seit 1953.

Das Theater an der Friedrichstraße bezeichnet sich selbst als «Stachel am Regierungssitz». Als humorvoller und kluger Karikaturist der politischen Realität verfügt das Ensemble über einen bedeutenden Erfahrungsschatz. In der DDR verstand es, seinen Witz und Scharfsinn gekonnt zu verhüllen, ohne an Scharfsinn zu verlieren.