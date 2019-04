Akrobatik, Schauspiel und Bildende Kunst: im Chamäleon Theater ist der zeitgenössische Zirkus zu Hause.

Am Anfang war das Varieté

Das Publikum der Chamäleon-Show „Backstage“ staunte nicht schlecht. Der Glitzerknabe da vorne im Rampenlicht, „… der sieht so echt aus, so gar nicht wie ne Attrappe“, der sieht echt aus wie – Udo Lindenberg. Keine Panik, er war es. Der Altrocker wollte partout mal im hübschen Jugendstilsaal des Chamäleon Varietés auftreten. Doch dummerweise kann Lindenberg weder jonglieren noch Trapezturnen. Also macht er was er kann: so’n bisschen Honky-Tonky-Show. Lindenberg als unangekündigte Zugabe eines Varietéabends! Natürlich passt so ein Show-Freak wie er ins Chamäleon, dessen nonchalante Mischung aus unvorhergesehenen Gags und einstudierten Pannen längst von anderen Häusern kopiert wird.