Komische Oper

Mit intelligentem Musiktheater und wohldosierten, kleinen Skandalen, stets in deutscher Sprache gesungen, profiliert sich das kleinste der Berliner Opernhäuser.

Als erste Amtshandlung räumte Intendant Barrie Kosky gleich in seiner ersten Spielzeit 2012/13 mit einer Tradition auf, die für das Profil der Komischen Oper immer entscheidend war: Es wird in Berlins kleinstem Operntempel nicht mehr unbedingt alles auf Deutsch aufgeführt. Immerhin stammt die Festlegung aufs deutsche Idiom von einem Säulenheiligen dieses Hauses: von Walter Felsenstein, dem Begründer der realistischen Opernregie.

Oper inszeniert als Theater

Die Erbmasse des Regietheaters wird Kosky natürlich nicht abschaffen, ist der Australier doch selbst Regisseur. Vor Felsenstein waren Operninszenierungen vor allem kostümierte Konzerte: Die Sänger standen nett dekoriert auf der Bühne herum und sangen. An der Komischen Oper beendete Felsenstein ab 1947 diese unselige Tradition und inszenierte Oper konsequent als Theater. Der Sänger musste wie ein Schauspieler glaubhaft in der Rolle sein und in seinem Ton: Das Singen sollte aus der Emotion begründet sein. Felsensteins Meisterschüler Götz Friedrich, später Intendant der Deutschen Oper im Westteil der Stadt, Joachim Herz und Harry Kupfer führten dieses Konzept kongenial weiter.