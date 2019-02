Deutsches Theater und Kammerspiele

Sage niemand, Theater bewirke nichts. Einst hatte es sogar das Zeug dazu, am Sturz eines ganzen Staatssystems mitzuwirken. 1989: Heiner Müller probt am Deutschen Theater (DT) seine achtstündige Montage „Hamlet/Maschine“. Draußen bricht derweil die „erste friedliche, deutsche Revolution von unten“ aus. Shakespeares „Hamlet“ wird plötzlich zum Subtext der Revolte, der klaffende Riss zwischen zwei Epochen fordert Auseinandersetzung: Vorbereitung und Erfolg der inzwischen legendären regimekritischen Großdemonstration auf dem Alexanderplatz am 4. November 1989 gehen wesentlich auf das Konto der Theaterleute aus der Schumannstraße.