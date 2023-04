Teatr Studio - Polnisches Theater

Seit 2004 führt die deutsch-polnische Schaubühne Theaterstücke in deutscher Sprache auf.

Der Stil dieser deutsch-polnischen Schaubühne ist geprägt von den handwerklich-künstlerischen Errungenschaften der polnischen Theatertradition und der deutschen Theaterkultur. Das Theater strebt die Promotion der polnischen (Theater-) Kultur in Deutschland und der deutschen Kultur in Polen an. Gleichzeitig soll auch etwas eigenes geschaffen werden: Eine Fusion aus deutscher Dramaturgie und polnischer Stilistik.