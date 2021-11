Familie als offene Rechnung: «Eurotrash» uraufgeführt

Der Weg in Christian Krachts jüngstem Roman «Eurotrash» führt an den Rand familiärer Abgründe. Angela Winkler («Blechtrommel») und Joachim Meyerhoff («Hamster im hinteren Stromgebiet») machen die Theaterfassung des Stoffes bei der Uraufführung am Donnerstag (18. November 2021) an der Schaubühne Berlin zu einem zweieinhalbstündigen Ritt durch die menschliche Gefühlswelt. Die beiden Akteure, das Team um Regisseur Jan Bosse und Autor Kracht wurden vom Publikum gefeiert.